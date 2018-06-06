Глава СК поручил проверить контролирующие органы на коррупцию после пожара в ТЦ Кемерова

В Следственном комитете России заявили, что заключение специалистов подтвердило тот факт, что обвиняемые по делу о пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» допустили халатность при исполнении внутриведомственных актов.

В ведомстве уточнили, что обвиняемые Александр Мамонтов и Григорий Терентьев до сих пор не признают свою вину, ссылаясь на нормативные акты МЧС России. Однако следствие получило результаты правовой экспертизы, опровергающие эти доводы.

«Заключение специалистов подтвердило позицию следствия о том, что обвиняемые допустили халатность при исполнении внутриведомственных актов, регламентирующих порядок и сроки проведения проверки требований пожарной безопасности», — говорится в сообщении.

Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил расширить круг следственных действий и проверить сотрудников контролирующих органов на коррупционную составляющую.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошёл 25 марта, в результате погибли 60 человек.

В конце мая Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении руководителей кемеровского ГУ МЧС по подозрению в халатности и растратах.

По данным ведомства, фигурантами уголовного дела стали начальник регионального управления МЧС по Кемеровской области Александр Мамонтов, начальник отдела надзора деятельности и профилактической работы городов Кемерова, Берёзовского и Кемеровского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Григорий Терентьев и «иные лица».

5 июня суд в Кемерове продлил на три месяца арест командира пожарного звена Сергея Генина.

Помимо Генина, обвиняемыми проходят управляющая ТЦ Надежда Судденок, генеральный директор торгового центра Юлия Богданова, начальник инспекции областного Госстройнадзора Танзилия Комкова, технический директор ТЦ Георгий Соболев, охранник «Зимней вишни» Сергей Антюшин, директор фирмы, обслуживавшей пожарные сигнализации в торговом комплексе, Игорь Полозиненко и монтёр пожарных сигнализаций Александр Никитин.