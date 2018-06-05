Суд продлил арест командиру пожарного звена в Кемерове

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Суд в Кемерове продлил на три месяца арест начальника караула пожарно-спасательной части Сергея Генина, который обвиняется по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня».
Суд продлил арест командиру пожарного звена в Кемерове
  • © РИА Новости

«Срок содержания под стражей продлён до 11 сентября», — цитирует РИА Новости сообщение суда.

Ранее сообщалось, что Генина доставят в московский Институт им. Сербского для проведения психолого-психиатрической экспертизы.

25 марта в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошёл пожар, в результате которого погибли 60 человек. 

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