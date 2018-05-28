Командира пожарного звена в Кемерове отправят на психиатрическую экспертизу в Москву

Начальника караула пожарно-спасательной части Сергея Генина, обвиняемого по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», доставят в московский Институт им. Сербского для проведения психолого-психиатрической экспертизы. Об этом сообщила его адвокат Елена Киселёва.

«Завтра его отправят самолётом на психолого-психиатрическую экспертизу в Институт имени Сербского», — цитирует её ТАСС.

По словам адвоката, местные эксперты признали его вменяемым, однако психиатр обеспокоен его тяжёлым эмоциональным состоянием.

«Его состояние было обусловлено этим тяжёлым пожаром, тяжёлой работой, страшными впечатлениями, которые там, безусловно, были: 40 часов они работали там не покладая рук», — добавила Киселёва.

Ранее сообщалось, что Генин написал письмо из СИЗО.

25 марта в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошёл пожар, в котором погибли 60 человек.