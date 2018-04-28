Опубликовано письмо находящегося в СИЗО пожарного из «Зимней вишни»

Начальник пожарного караула Сергей Генин, обвиняемый в халатности при тушении пожара в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», написал из СИЗО письмо. Выдержки из него распространила пресс-служба Сибирского регионального центра МЧС.

«Огромное спасибо за поддержку и поддержку моей жены. Даже не знаю, как выразить вам свою благодарность… А в жизни так всё нестабильно, я никак не ожидал, что окажусь в таком положении, но что есть, то есть», — написал Генин.

По его словам, сейчас его состояние улучшилось, хотя после предъявления обвинения он был в шоке и отчаянии, почти не спал.

«Но тут со мной беседовали и пацаны, и психологи, и администрация, в общем, все меня поддержали и поддерживают, и верят, что мы сделали всё, что от нас зависело и не зависело!» — отметил пожарный.

Своих коллег он попросил не сдаваться, тушить пожары и быть осторожными.

Ранее Кемеровский областной суд оставил Генина под арестом.

25 марта в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошёл пожар, в котором погибли 60 человек. 13 апреля суд арестовал командира пожарного звена Сергея Генина на два месяца.