Кузнецова заявила о четырёх детях среди погибших при ДТП в Забайкалье
- РИА Новости
Об этом она написала на своей странице в Facebook.
По её словам, ещё один ребёнок получил ранения и был госпитализирован, родители трёх погибших детей на данный момент находятся в больнице.
Ранее власти Сретенского района Забайкалья ввели в муниципалитете режим чрезвычайной ситуации в связи с ДТП.
1 декабря при падении пассажирского автобуса с моста на лёд реки Куэнги в Забайкалье погибли 19 человек, ещё 22 пострадали. Был объявлен траур.
Подробнее — в материале RT.