Кузнецова заявила о четырёх детях среди погибших при ДТП в Забайкалье

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Уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова сообщила о четырёх несовершеннолетних среди 19 погибших при ДТП с рейсовым автобусом 1 декабря в Сретенском районе Забайкальского края.
Кузнецова заявила о четырёх детях среди погибших при ДТП в Забайкалье
  • РИА Новости

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

По её словам, ещё один ребёнок получил ранения и был госпитализирован, родители трёх погибших детей на данный момент находятся в больнице.

Ранее власти Сретенского района Забайкалья ввели в муниципалитете режим чрезвычайной ситуации в связи с ДТП.

1 декабря при падении пассажирского автобуса с моста на лёд реки Куэнги в Забайкалье погибли 19 человек, ещё 22 пострадали. Был объявлен траур.

Подробнее — в материале RT.

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