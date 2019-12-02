Кузнецова заявила о четырёх детях среди погибших при ДТП в Забайкалье

Уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова сообщила о четырёх несовершеннолетних среди 19 погибших при ДТП с рейсовым автобусом 1 декабря в Сретенском районе Забайкальского края.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

По её словам, ещё один ребёнок получил ранения и был госпитализирован, родители трёх погибших детей на данный момент находятся в больнице.

Ранее власти Сретенского района Забайкалья ввели в муниципалитете режим чрезвычайной ситуации в связи с ДТП.

1 декабря при падении пассажирского автобуса с моста на лёд реки Куэнги в Забайкалье погибли 19 человек, ещё 22 пострадали. Был объявлен траур.

Подробнее — в материале RT.