В районе Забайкалья ввели режим ЧС после ДТП с автобусом

Власти Сретенского района Забайкальского края в понедельник, 2 декабря, ввели в муниципалитете режим чрезвычайной ситуации в связи с ДТП с рейсовым автобусом, в результате которого погибли 19 человек.

«Режим ЧС ввели, так как погибшие и пострадавшие — это жители сразу нескольких поселений Сретенского района, нужно решать много организационных вопросов, связанных с погребением, доставкой родственников к пострадавшим и так далее», — приводит ТАСС слова главы района Алексея Закурдаева.

Ранее сообщалось, что семьям погибших в ДТП в Забайкалье власти региона выплатят по 1 млн рублей.

1 декабря в результате падения пассажирского автобуса с моста на лёд реки Куэнги в Сретенском районе Забайкальского края погибли 19 человек, ещё 22 пострадали.

В Забайкалье объявили траур.

Подробнее — в материале RT.