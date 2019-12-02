В районе Забайкалья ввели режим ЧС после ДТП с автобусом
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«Режим ЧС ввели, так как погибшие и пострадавшие — это жители сразу нескольких поселений Сретенского района, нужно решать много организационных вопросов, связанных с погребением, доставкой родственников к пострадавшим и так далее», — приводит ТАСС слова главы района Алексея Закурдаева.
Ранее сообщалось, что семьям погибших в ДТП в Забайкалье власти региона выплатят по 1 млн рублей.
1 декабря в результате падения пассажирского автобуса с моста на лёд реки Куэнги в Сретенском районе Забайкальского края погибли 19 человек, ещё 22 пострадали.
В Забайкалье объявили траур.
Подробнее — в материале RT.