Семьям погибших в ДТП в Забайкалье выплатят по миллиону рублей

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Власти Забайкальского края выплатят по одному миллиону рублей родственникам погибших при ДТП с рейсовым автобусом в Сретенском районе.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на и. о. вице-премьера края Андрея Гурулева.

Отмечается, что по 1 млн рублей будет выделено родственникам за каждого погибшего, по 400 тыс. рублей пострадавшим в тяжёлом состоянии, по 200 тыс. тем, кто находится в состоянии средней степени тяжести.

Отмечается, что окончательный объем необходимых для выплат ещё не определён.

Ранее сообщалось, что власти Сретенского района выплатят по 60 тыс. рублей родственникам 19 погибших в аварии с автобусом для их погребения.

1 декабря пассажирский автобус упал с моста на лёд реки Куэнги. В результате аварии погибли 19 человек, ещё 22 пострадали. В Забайкалье объявлен траур.

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