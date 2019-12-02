В Госдуме выступили за полный запрет рекламы лекарств
- РИА Новости
«Полностью надо запретить рекламу лекарственных препаратов и медикаментов», — цитирует РИА Новости главу думского комитета по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
По его словам, под сильным воздействием рекламы люди тратят значительные средства на приобретение лекарств, а отечественные производители фармацевтической продукции не имеют возможности выделять серьёзные бюджетные средства на её продвижение.
«В аптечные сетях мы видим засилье иностранщины, и наши производители не в состоянии даже выставлять там свой товар», — сказал он.
Ранее правительство России отменило обязательную сертификацию лекарств для создания эффективного механизма выпускного контроля лекарственных средств, которые поступают в гражданский оборот.
Отмечалось, что вместо сертификации производители медицинских препаратов будут предоставлять данные Росздравнадзору.