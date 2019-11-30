Вторая партия лекарств для детей поступит в Россию в начале 2020 года

Вторая партия зарубежных лекарств для тяжелобольных детей, ранее не зарегистрированных на территории страны, поступит в Россию в I квартале 2020 года, сообщает Министерство здравоохранения.

«Минздравом России сформирована вторая очередь детей, которым врачебной комиссией подтверждено назначение незарегистрированных в России лекарственных препаратов. Поступление в регионы ожидается в I квартале 2020 года», — цитирует пресс-службу ведомства РИА Новости.

Ранее сообщалось, что экспертизу препарата «Фризиум» для лечения детей, больных эпилепсией, могут завершить к марту 2020 года.

28 ноября в Россию доставили более 95% из утверждённых правительством иностранных лекарственных препаратов для тяжелобольных детей.

Юрист центра паллиативной помощи департамента здравоохранения Москвы Анастасия Жданова в беседе с НСН прокомментировала распоряжение кабмина о выделении средств из резервного фонда на закупку лекарств для детей, страдающих хроническими заболеваниями.