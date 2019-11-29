Минздрав: экспертиза «Фризиума» может завершиться к марту
«В декабре будут сданы образцы, после этого в течение трёх месяцев экспертиза завершится», — цитирует РИА Новости Максимкину.
Она отметила, что компания «Санофи» подала заявление на регистрацию препарата.
30 октября в Москве началась выдача препарата «Фризиум», который применяется для лечения детей, больных эпилепсией.
16 августа в Москве задержали женщину при получении по почте не зарегистрированного в России сильнодействующего противосудорожного препарата «Фризиум» для тяжелобольного сына.