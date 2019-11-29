Минздрав: экспертиза «Фризиума» может завершиться к марту

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Директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава Елена Максимкина заявила, что экспертиза «Фризиума» может быть завершена к марту 2020 года.

«В декабре будут сданы образцы, после этого в течение трёх месяцев экспертиза завершится», — цитирует РИА Новости Максимкину.

Она отметила, что компания «Санофи» подала заявление на регистрацию препарата.

30 октября в Москве началась выдача препарата «Фризиум», который применяется для лечения детей, больных эпилепсией.

16 августа в Москве задержали женщину при получении по почте не зарегистрированного в России сильнодействующего противосудорожного препарата «Фризиум» для тяжелобольного сына. 

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