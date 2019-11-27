В России отменили обязательную сертификацию лекарств

Правительство России отменило обязательную сертификацию лекарств. Вместо этого производители медицинских препаратов будут предоставлять данные Росздравнадзору.

«Ввод в гражданский оборот каждой серии иммунобиологических лекарственных препаратов будет осуществляться на основании выданного Росздравнадзором разрешения с учётом заключения о соответствии серии требованиям, установленным при государственной регистрации лекарственного препарата», — говорится в сообщении на сайте правительства.

В кабмине пояснили, что изменения в законодательстве призваны создать эффективный механизм «выпускного» контроля лекарственных средств, которые поступают в гражданский оборот.

Уточняется, что изменения вступают в силу с 29 ноября 2019 года.

Ранее стало известно о внесении в Госдуму законопроекта о введении механизма принудительного лицензирования лекарственных средств.