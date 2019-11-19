В Госдуму внесён проект о принудительном лицензировании лекарств

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Законопроект о введении механизма принудительного лицензирования лекарственных средств внесён в Госдуму. Об этом сообщил руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев.
В Госдуму внесён проект о принудительном лицензировании лекарств
  • Reuters

«Законопроект внесён в Государственную думу», — приводит его слова РИА Новости.

Суть механизма заключается в том, чтобы при отказе иностранной компании поставлять лекарство Россия могла сама производить этот препарат, заплатив держателю патента.

Ранее на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым Артемьев рассказал о прецедентах, когда зарубежные корпорации отказывались поставлять жизненно важные препараты в Россию. 

В конце октября глава правительства поручил внести изменения в порядок определения начальной цены контракта при закупках лекарств.

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