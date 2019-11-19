В Госдуму внесён проект о принудительном лицензировании лекарств
- Reuters
«Законопроект внесён в Государственную думу», — приводит его слова РИА Новости.
Суть механизма заключается в том, чтобы при отказе иностранной компании поставлять лекарство Россия могла сама производить этот препарат, заплатив держателю патента.
Ранее на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым Артемьев рассказал о прецедентах, когда зарубежные корпорации отказывались поставлять жизненно важные препараты в Россию.
В конце октября глава правительства поручил внести изменения в порядок определения начальной цены контракта при закупках лекарств.