Порядок определения начальной цены контракта по закупке лекарств изменят

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минздраву внести изменения в порядок определения начальной цены контракта при закупках лекарств.

«Минздраву России обеспечить внесение изменений в Порядок определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при осуществлении закупок лекарственных препаратов для медицинского применения, утверждённый приказом Минздрава России от 26 октября 2017 года №871н, направленных на решение проблемы несостоявшихся аукционов при осуществлении таких закупок», — говорится в постановлении, опубликованном на сайте правительства.

О результатах должно быть доложено до 5 декабря 2019 года.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что правительство России в 2020 году выделит 177 млрд рублей на обеспечение россиян лекарствами.