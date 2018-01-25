Онищенко поддержал инициативу запрета рекламы лекарств

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Анна Лушникова
Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в разговоре с RT поддержал инициативу по поводу запрета рекламы лекарственных препаратов на радио и телевидении.

«Абсолютно точно, определённые ограничения нужны. Всё-таки это не хозяйственные товары, не продукты питания. Это медикаменты, и ни одна реклама не заменит врача. Можно рекламировать витамины, но тоже очень корректно. Здесь нужен порядок, обязательно системный», — заявил он.

Эксперт также отметил, что многие лекарства в настоящее время можно приобрести без назначения врача.

«Нужно сокращать перечень препаратов, продающихся безрецептурно. Любые рекомендации должен давать специалист. Человек не может сам грамотно оценить своё состояние», — сказал Онищенко.

Ранее стало известно, что депутаты фракции ЛДПР собираются внести в Госдуму законопроект, предлагающий запретить рекламу лекарств на телевидении и радио.

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