Онищенко поддержал инициативу запрета рекламы лекарств
«Абсолютно точно, определённые ограничения нужны. Всё-таки это не хозяйственные товары, не продукты питания. Это медикаменты, и ни одна реклама не заменит врача. Можно рекламировать витамины, но тоже очень корректно. Здесь нужен порядок, обязательно системный», — заявил он.
Эксперт также отметил, что многие лекарства в настоящее время можно приобрести без назначения врача.
«Нужно сокращать перечень препаратов, продающихся безрецептурно. Любые рекомендации должен давать специалист. Человек не может сам грамотно оценить своё состояние», — сказал Онищенко.
Ранее стало известно, что депутаты фракции ЛДПР собираются внести в Госдуму законопроект, предлагающий запретить рекламу лекарств на телевидении и радио.