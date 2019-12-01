Сомнолог рассказал об отличиях хронотипа голубей от жаворонков и сов

Врач-сомнолог, руководитель Центра медицины сна МГУ имени М.В. Ломоносова Александр Калинкин рассказал RT, каких людей можно называть голубями и чем они отличаются от традиционных хронотипов — жаворонков и сов.

По словам эксперта, голубями можно назвать людей, менее восприимчивых к смене режима сна.

«Голуби относятся к смешанному хронотипу. Они встают немного позже жаворонков и ложатся спать раньше сов. То есть сова — это задержка засыпания, жаворонки — раннее засыпание и раннее пробуждение, а голуби — смешанный тип, и для них характерна более лёгкая адаптация к смещению ритма», — заявил Калинкин в интервью RT.

Специалист также объяснил, действительно ли некоторые режимы сна опасны для человеческого здоровья.

«Считается, что есть определённая предрасположенность у сов к развитию различных заболеваний. Но это наблюдательные исследования, у которых невысокая научная ценность. В любом случае мы знаем, что сон, максимально сопряжённый с тёмным временем суток, является для человека наиболее оптимальным. Поэтому чем больше он сдвигается по отношению к тёмному времени суток и чем больше надвигается на светлое время, тем хуже», — отметил он.

Ранее врач-сомнолог Александр Пальман рассказал, сколько часов сна необходимо для того, чтобы выспаться.