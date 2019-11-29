Онищенко оценил идею ограничить долю иностранного капитала в клиниках

Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко прокомментировал RT инициативу депутата Госдумы Евгения Фёдорова об ограничении доли иностранцев в уставном капитале российских медицинских организаций.

«Так однозначно, что они имеют полный доступ, я бы не сказал. Вхождение иностранного капитала на наш медицинский рынок можно ограничивать соответствующими условиями. Раз вы к нам идёте, значит, у вас есть интерес, значит, мы вправе поставить определённые ограничения. Тем самым избавиться от такой небезосновательной проблемы, как вывоз биологического материала за рубеж. Эта тема действительно существует», — подчеркнул Онищенко.

По словам депутата, более предметно можно будет говорить после подготовки данного законопроекта.

Как ранее сообщал RT, депутат Госдумы Евгений Фёдоров выступил с инициативой о законодательном ограничении доли иностранцев в уставном капитале медицинских организаций до 20%.

По словам парламентария, такое предложение вызвано опасениями, что биоматериалы россиян могут собирать неизвестные иностранные организации, однако неизвестно, с какой целью.

Подробнее — в материале RT.