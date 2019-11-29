В Госдуме предложили ограничить долю иностранного капитала в клиниках

В Госдуме готовится проект закона об ограничении доли иностранцев в уставном капитале российских медицинских организаций. Об этом в беседе с RT рассказал автор инициативы, депутат Госдумы Евгений Фёдоров.

По задумке автора инициативы, доля иностранного участия (речь идёт и о физических, и о юридических лицах) в уставном капитале частных медицинских организаций в России не должна превышать 20%.

Как рассказал Фёдоров в беседе с RT, сегодня конечными владельцами целого ряда крупнейших российских частных медицинских организаций, в том числе клиник экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) и компаний лабораторной диагностики, являются иностранные юридические лица, среди которых немало офшорных компаний.

При этом закон никак не ограничивает их долю в уставном капитале, которая может доходить до 100%, отметил он.

«Данные организации так или иначе получают доступ к медицинской информации миллионов граждан России, занимаются сбором биоматериала для лабораторных исследований и так далее. А мы даже не всегда можем сказать, кто стоит за этими клиниками и не используют ли они получаемые данные для каких-то иных целей», — пояснил парламентарий.

Он добавил, что в условиях информационного, политического и экономического противостояния России и Запада лазейкой офшорного учредителя могут воспользоваться иностранные спецслужбы, заинтересованные в сборе биоматериала россиян для разработки новых образцов биологического и химического оружия.

Фёдоров также уточнил, что законопроект будет готов до конца года. После этого документ будет вынесен на обсуждение экспертного совета фракции «Единая Россия».

Юрист Алексей Гавришев в беседе с RT подтвердил, что в настоящее время учредителями частных медицинских организаций в России действительно могут выступать любые иностранные компании. Каких-либо ограничений действующим законодательством не предусмотрено.

«При этом, если предлагается инициатива ограничить их долю в уставном капитале, нужно понимать, что делать это следует аккуратно: обсудить с экспертами, какие могут быть последствия, чтобы в итоге данная идея не отбила у добропорядочных инвесторов желание вкладывать деньги в российскую частную медицину», — считает юрист.

По мнению председателя правления Национальной ассоциации медицинских организаций Дмитрия Борисова, предлагаемая мера избыточна. Теоретически медорганизации могут незаконно передавать биоматериалы россиян иностранным организациям, но это могут делать как компании с участием зарубежных активов, так и полностью российские, уверен эксперт.

«Если это обезличенные биоматериалы, то это вообще из области научной фантастики. Если же речь идёт о том, что это конкретные биоматериалы конкретных людей, в том числе политиков и других лиц, принимающих решения, то тогда речь идёт уже о персональных данных. Если планируется их трансграничная передача, то по закону о персональных данных об этом должны предупреждать и самого человека, и надзорные органы», — уточнил он.

Борисов также добавил, что на сегодняшний день участие иностранцев в уставном капитале медицинских организаций в России — это «не массовая история».

В Минздраве не смогли оперативно ответить на запрос RT с просьбой прокомментировать указанную инициативу.

В 2017 году RT узнал о намерении ВВС США закупить образцы живых тканей россиян. Учебное авиационное командование американских ВВС опубликовало контракт на покупку образцов РНК (содержатся во всех живых клетках и необходимы для трансляции генетической информации в белки) и 27 образцов синовиальной жидкости (важный компонент сустава, обеспечивающий его подвижность) от доноров из России.

«Все образцы (синовиальная ткань и образцы РНК) должны быть взяты в России у европеоидов. Правительство не будет рассматривать образцы тканей с Украины», — отмечалось в документе.

Осенью того же года президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека обратил внимание, что по всей стране проводится целенаправленный сбор биологического материала россиян, однако с какой целью и кем — неизвестно.