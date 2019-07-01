В Госдуму внесли проект об обработке полученных из биоматериала данных

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Правительство России внесло в Госдуму законопроект об особенностях обработки персональных данных человека, полученных из его генетического материала. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
В Госдуму внесли проект об обработке полученных из биоматериала данных
  • РИА Новости

Проект предлагает отнести сведения, которые характеризуют генетические особенности человека, к персональным данным, имеющим дополнительную защиту.

Как отмечается, это необходимо, чтобы обеспечить соблюдение конституционных прав граждан.

В настоящее время в законодательстве имеется пробел в части защиты такой информации о человеке, подчеркнули в кабинете министров.

Ранее в Роспотребнадзоре призывали разработать меры по регулированию изучения биоматериалов.

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