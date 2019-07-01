В Госдуму внесли проект об обработке полученных из биоматериала данных

Правительство России внесло в Госдуму законопроект об особенностях обработки персональных данных человека, полученных из его генетического материала. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

РИА Новости

Проект предлагает отнести сведения, которые характеризуют генетические особенности человека, к персональным данным, имеющим дополнительную защиту. Как отмечается, это необходимо, чтобы обеспечить соблюдение конституционных прав граждан. В настоящее время в законодательстве имеется пробел в части защиты такой информации о человеке, подчеркнули в кабинете министров. Ранее в Роспотребнадзоре призывали разработать меры по регулированию изучения биоматериалов.