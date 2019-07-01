В Госдуму внесли проект об обработке полученных из биоматериала данных
- РИА Новости
Проект предлагает отнести сведения, которые характеризуют генетические особенности человека, к персональным данным, имеющим дополнительную защиту.
Как отмечается, это необходимо, чтобы обеспечить соблюдение конституционных прав граждан.
В настоящее время в законодательстве имеется пробел в части защиты такой информации о человеке, подчеркнули в кабинете министров.
Ранее в Роспотребнадзоре призывали разработать меры по регулированию изучения биоматериалов.