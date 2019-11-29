Политолог оценил идею ограничить долю иностранного капитала в клиниках

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Анастасия Румянцева
Гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв в беседе с RT прокомментировал предложение депутата Госдумы Евгения Фёдорова ограничить долю иностранного участия в уставном капитале российских медицинских организаций до 20%.
Политолог оценил идею ограничить долю иностранного капитала в клиниках
  • Pixabay

«Я с ним (автором инициативы. — RT) согласен. Но есть и минусы: канал-то двусторонний. Иностранный капитал с собой может привести, например, технологии. Привлечение иностранного капитала — это почти всегда технологии и рынки сбыта. Вот если сделать так, например: может быть, больше ограничить процент, но разрешить его увеличение для компаний, которые предлагают новые технологии внедрять в российскую медицину, естественно, сертифицированно», — считает специалист. 

Как ранее сообщил RT, депутат Госдумы Евгений Фёдоров выступил с инициативой о законодательном ограничении доли иностранцев в уставном капитале медицинских организаций до 20%.

По словам парламентария, такое предложение вызвано опасениями, что биоматериалы россиян могут собирать неизвестные иностранные организации, однако неизвестно, с какой целью. 

Подробнее — в материале RT.

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