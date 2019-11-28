Собянин заявил об отсутствии планов вводить платный въезд в Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об отсутствии планов введения платного въезда для автомобилей в столицу России.

«В Москве платного въезда нет и не планируется», — цитирует Собянина РИА Новости.

Вместе с тем он заявил о пользе платной парковки, а именно снижении числа автомобилей в центре приблизительно на четверть, что позволило немного стабилизировать ситуацию на дороге.

27 ноября президент России Владимир Путин открыл скоростную платную трассу М11 Москва — Санкт-Петербург. Отмечалось, что она получит название «Нева».

Подробнее — в материале RT.