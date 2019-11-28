Собянин заявил об отсутствии планов вводить платный въезд в Москву

Короткая ссылка
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об отсутствии планов введения платного въезда для автомобилей в столицу России.
Собянин заявил об отсутствии планов вводить платный въезд в Москву
  • РИА Новости

«В Москве платного въезда нет и не планируется», — цитирует Собянина РИА Новости.

Вместе с тем он заявил о пользе платной парковки, а именно снижении числа автомобилей в центре приблизительно на четверть, что позволило немного стабилизировать ситуацию на дороге.

27 ноября президент России Владимир Путин открыл скоростную платную трассу М11 Москва — Санкт-Петербург. Отмечалось, что она получит название «Нева».

Подробнее — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить