Путин открыл скоростную платную трассу М11 Москва — Санкт-Петербург

Президент России Владимир Путин принял участие в открытии скоростной платной трассы М11 Москва — Санкт-Петербург, передаёт РИА Новости.

Автомагистраль общей протяжённостью 669 км проходит от МКАД до примыкания к Кольцевой автомобильной дороге Санкт-Петербурга. Стоимость проезда по ней составит от 1,3 тыс. до 2 тыс. рублей.

Ожидается, что новая автодорога примет на себя транзитное движение, в том числе во внутриобластном сообщении, а М10 будет ориентирована на местное движение.

Ранее глава департамента строительства и реконструкции ГК «Автодор» Василий Швайка в беседе с Пятым каналом рассказывал о планах запустить движение по восьмому участку в конце ноября.