Эксперт оценил вероятность снижения смертности в ДТП после запуска трассы М11

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Директор Института экономики транспорта НИУ ВШЭ Михаил Блинкин в беседе с газетой «Известия» рассказал, что запуск платной трассы М11 Москва — Санкт-Петербург позволит снизить смертность в ДТП.
Эксперт оценил вероятность снижения смертности в ДТП после запуска трассы М11
  • РИА Новости

По прогнозам специалистов, по трассе М11 к концу 2020 года будет проезжать минимум 20 тыс. автомобилей в сутки, при этом к 2030 году ожидается снижение смертности в этом транспортном коридоре в три — пять раз.

«С того момента, как встречные полосы начали разделять отбойниками, строить развязки в разных уровнях, что предусмотрено на дорогах высшей технической категории, аварийность резко снижается», — отметил Блинкин.

По его словам, принятые меры позволяют избежать столкновений лоб в лоб, которые чаще всего приводят к летальным исходам.

27 ноября президент России Владимир Путин принял участие в открытии автодороги М11 Москва — Санкт-Петербург. 

Ранее директор департамента строительства и реконструкции ГК «Автодор» Василий Швайка в беседе с Пятым каналом рассказал о планах запустить движение по восьмому участку скоростной автомагистрали М11 Москва — Санкт-Петербург в конце ноября.

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