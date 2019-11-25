Водителям в Москве напомнили о начале продаж абонементов на платные парковки

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Водителям в Москве напомнили о начале продаж абонементов на платные плоскостные парковки со шлагбаумом на декабрь. Старт запланирован на 26 ноября, передают «Известия» со ссылкой на сообщение ГКУ «Администратор московского парковочного пространства».
Водителям в Москве напомнили о начале продаж абонементов на платные парковки
  • © Алексей Куденко
  • РИА Новости

Абонемент позволяет в течение месяца оставлять машину на такой парковке. Купить его можно за пять дней до окончания месяца. До этого момента действующие владельцы абонементов имеют приоритетное право их продления.

Список парковок, где работает абонементный режим, правила оплаты и пользования опубликованы на сайте Московского паркинга. Там же можно продлить или оформить новый абонемент.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье опубликовали список участков дорог, где разместят камеры фиксации нарушений.

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