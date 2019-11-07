В Подмосковье опубликовали список участков дорог, где разместят камеры фиксации нарушений

Короткая ссылка
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области опубликовало список участков дорог, где в ноябре разместят передвижные камеры фиксации нарушений. Об этом сообщает телеканал «360».
В Подмосковье опубликовали список участков дорог, где разместят камеры фиксации нарушений
  • РИА Новости

Работающие на трассах устройства ежемесячно меняют место дислокации, перемещаясь на самые интенсивные и аварийные отрезки.

Стационарные комплексы указаны на интерактивной карте, доступной для пользователей с начала действия системы в 2017 году. Также опубликован список передвижных систем, который обновляется каждый месяц.

Ранее заместитель руководителя дирекции фотовидеофиксации ГКУ ЦОДД Егор Чернов в беседе с НСН рассказал о снижении количества ДТП в 2019 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить