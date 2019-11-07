В Подмосковье опубликовали список участков дорог, где разместят камеры фиксации нарушений

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области опубликовало список участков дорог, где в ноябре разместят передвижные камеры фиксации нарушений. Об этом сообщает телеканал «360».

Работающие на трассах устройства ежемесячно меняют место дислокации, перемещаясь на самые интенсивные и аварийные отрезки.

Стационарные комплексы указаны на интерактивной карте, доступной для пользователей с начала действия системы в 2017 году. Также опубликован список передвижных систем, который обновляется каждый месяц.

Ранее заместитель руководителя дирекции фотовидеофиксации ГКУ ЦОДД Егор Чернов в беседе с НСН рассказал о снижении количества ДТП в 2019 году.