В Подмосковье опубликовали список участков дорог, где разместят камеры фиксации нарушений
- РИА Новости
Работающие на трассах устройства ежемесячно меняют место дислокации, перемещаясь на самые интенсивные и аварийные отрезки.
Стационарные комплексы указаны на интерактивной карте, доступной для пользователей с начала действия системы в 2017 году. Также опубликован список передвижных систем, который обновляется каждый месяц.
Ранее заместитель руководителя дирекции фотовидеофиксации ГКУ ЦОДД Егор Чернов в беседе с НСН рассказал о снижении количества ДТП в 2019 году.