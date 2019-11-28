В Госдуме предложили ввести льготы для инвалидов на платных трассах

В Госдуме готовят поправки в законодательство, которые позволят людям с инвалидностью безвозмездно пользоваться платными трассами в России. От этом в беседе с RT рассказал автор инициативы, глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов.

По словам депутата, поправки предполагают введение бесплатного проезда по платным трассам автомобилям, на которых установлен персонифицированный знак «Инвалид».

«Данные поправки в закон о социальной защите инвалидов мы готовим с группой депутатов. В России выдаются персонифицированные знаки инвалидам, которые сами управляют автомобилем, или тем, кто перевозит детей-инвалидов. При этом они могут бесплатно пользоваться платным паркингом. Мы же считаем, что данные льготы можно распространить и на платные трассы, что станет серьёзной мерой поддержки для этой категории граждан», — считает Нилов.

Парламентарий напомнил, что с июля 2020 года в федеральном реестре инвалидов будет храниться информация о транспортных средствах, оборудованных знаком «Инвалид».

Поэтому, уверен депутат, технически вопрос бесплатного передвижения инвалидов по платным трассам решить будет не сложно.

Законодатель также добавил, что после подготовки законопроект будет направлен в правительство.

Согласно действующему законодательству, от платы за проезд по платным дорогам освобождаются некоторые категории транспорта, в частности, автомобили скорой помощи, пожарной охраны, полиции, аварийно-спасательных служб, военной автомобильной инспекции, федеральной почтовой связи.

Ранее в ГИБДД поддержали идею лимита скорости на платных трассах в 130 км/ч.