Диетолог оценила полезные свойства мандаринов

Член Российского национального общества диетологов Людмила Денисенко в беседе с газетой «Известия» оценила полезные и вредные свойства мандаринов.

По словам эксперта, витамина С в этих фруктах всего 38 мг на 100 г, что в разы меньше, чем в сухом шиповнике (1200 мг), болгарском перце (250 мг) и чёрной смородине (200 мг).

Вместе с тем, отметила Денисенко, мандарин не зря считается полезным. Наличие антиоксиданта бета-каротина помогает предотвратить образование раковых заболеваний, а витамин К держит в тонусе сосуды. В мандаринах также есть калий, кальций, магний, железо, фосфор и натрий.

Кроме того, рассказала диетолог, эти фрукты могут вызывать псевдоаллергические реакции (в отличие от аллергических, когда тяжёлая реакция начинается даже от небольшой дозы аллергена).

«Согласитесь, это очень индивидуальная реакция и «выписывать» всем не более четырёх мандаринов в день не приходится. Кому-то и одного плода может быть много, а кто-то легко «умнёт» килограмм без каких-либо последствий. Просто всегда нужно понимать, что во всём должна быть мера», — пояснила она.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о пользе и вреде потребления мандаринов, а также назвала группы лиц, которым этот цитрусовый фрукт противопоказан.

Врач-диетолог, основатель одной из столичных клиник Лидия Ионова в беседе с НСН рассказала, для кого может быть опасен томатный сок.