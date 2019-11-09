Диетолог рассказала о полезных и вредных свойствах мандаринов

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Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала о пользе и вреде потребления мандаринов, а также назвала группы лиц, которым этот цитрусовый фрукт противопоказан.

«Мандарины употреблять можно и нужно. Они содержат огромное количество витаминов, микро- и макроэлементов, антиоксидантов, также там есть вещества, подавляющие рост грибков, оказывающих бактерицидное действие... Особенно полезны мандарины в осенне-зимний период, в сезон вирусных заболеваний», — заявила она.

По словам Соломатиной, людям с заболеваниями ЖКТ, гастритом и повышенной кислотностью желудка нужно быть крайне осторожными при употреблении мандаринов. Также она не рекомендовала есть этот фрукт на голодный желудок.

Более того, опасность для здоровья представляют противогрибковые средства, которые наносят на кожуру мандаринов. По мнению диетолога, если фрукт ярко блестит, то заваривать его в чай не стоит.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург в беседе со «Взглядом» оценил исследования о пользе и вреде продуктов, веществ или соединений.

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