Названы профессии с высокой конкуренцией на рынке труда

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Николай Соколов
Специалисты из Академии труда и социальных отношений рассказали RT, в каких профессиях наблюдается самая большая конкуренция за рабочие места.
Названы профессии с высокой конкуренцией на рынке труда
  • © Global Look Press

Среди таких специальностей эксперты назвали творческие профессии — музыкант и актёр.

Со сложностями в поиске работы также сталкиваются занятые в области архитектуры, дизайна и связей с общественностью.

Кроме того, высокая конкуренция отмечается в сфере юриспруденции, маркетинга, а также экономики и финансов.

Проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов назвал в разговоре с RT «традиционной ситуацией» сложности с поиском работы у представителей творческих профессий.

«Есть большая проблема для трудоустройства специалистов, которые заканчивают творческие мастерские, например, актёрские мастерские… Потому что количество рабочих мест ограничено, оно просто не растёт, а желающих повторить успешную карьеру выдающихся артистов достаточно много», — рассказал эксперт.

Ранее министр науки и высшего образования России Михаил Котюков назвал число выпускников вузов, работающих по специальности.

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