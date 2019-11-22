Названы наиболее подверженные риску исчезновения профессии

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Николай Соколов
Эксперты Института развития интернета (ИРИ) рассказали RT, какие профессии находятся под угрозой исчезновения из-за появления новых технологий. По мнению специалистов, в первую очередь могут исчезнуть такие профессии, как водитель такси, продавец и грузчик.
Названы наиболее подверженные риску исчезновения профессии
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

Это связано с тем, что в работе указанных специалистов зачастую не требуются развитое воображение и творческий подход. Кроме того, представителям указанных профессий нечасто приходится принимать сложные решения, считают эксперты. 

«Под угрозой скорее находятся профессии, где творческий и эмоциональный интеллект человека не задействованы, то есть те сферы, где максимум действий — механические», — уточнили в ИРИ. 

Ранее исследование РАНХиГС показало, какие сферы в ближайшие десять лет в России будут наиболее подвержены автоматизации (то есть работающим в них потребуется повышение или изменение квалификации, переобучение или уход с рынка труда).

В первую очередь это касается гостиничного и ресторанного бизнеса. Так, согласно подсчётам специалистов, в этой сфере доля работников, подверженных риску в связи с автоматизацией, составляет 73%.

Наряду с этим отмечается, что наименее автоматизированной областью признано образование (27%).

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