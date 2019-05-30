Эксперты назвали необходимый для прибавки к зарплате навык в России

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Александра Рыкова
Владение иностранным языком увеличивает доходы работников в России в среднем на 11%. Об этом свидетельствуют результаты исследования экспертов НИУ ВШЭ, с которым ознакомился RT.
Эксперты назвали необходимый для прибавки к зарплате навык в России
  • РИА Новости

Для тех, кто владеет иностранным языком (английским или любым другим) свободно, прибавка к зарплате возрастает до 27%, отмечается в исследовании.

Специалисты, которые имеют диплом бакалавра, могут рассчитывать на прибавку в 13%. При этом работники без высшего образования, но со знанием иностранного языка на разном уровне могут претендовать на увеличение зарплаты на 9%.

Больше остальных на прибавку к зарплате при наличии знания иностранного языка могут рассчитывать руководители высшего и среднего звена (22%).

Отмечается также, что на зарплату представителей рабочих профессий уровень знания иностранного языка значительно не влияет.

Авторы исследования подчеркнули, что, несмотря на положительные перспективы, интерес к изучению иностранного языка в России пока развит слабо. Так, в среднем в 2008 — 2017 годах иностранный язык знали 20% населения страны, причём большинство на уровне ниже среднего.

Специалисты напомнили, что, кроме возможных экономических привилегий, изучение иностранного языка позволяет расширить доступ к новой информации, развить умственные способности и найти полезное увлекательное хобби.

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