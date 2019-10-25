Названы наиболее востребованные в ближайшем будущем профессии в России

Специалисты из ВНИИ труда рассказали RT, какие профессии востребованы в России в настоящее время и останутся таковыми в ближайшие несколько лет.

В первую очередь к ним относятся массовые профессии, в том числе бухгалтер, педагог, электрогазосварщик, повар, кондитер, токарь, машинист насосных установок, электромеханик по лифтам, официант, бармен.

Также останутся востребованы дефицитные профессии, к которым относятся электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств, электромонтёр оперативно-выездной бригады, менеджер контроля качества биотехнологического производства, инженер-химик, тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре и спорту.

Будут востребованы, как отмечают во ВНИИ труда, и так называемые «ключевые профессии», представители которых играют первостепенную для организации роль. Исследователи приводят в пример специалистов в области управления фармацевтической деятельностью и начальников смены электростанции.

Кроме того, становятся всё более востребованными новые профессии, появляющиеся в ходе технологического прогресса — например, специалисты по большим данным и облачным приложениям. Также к этой категории относятся профессионалы в области новой производственной и строительной техники.

Эксперты также указывают на уникальные профессии, связанные с определёнными технологиями. Они существуют только в течение того времени, пока эти технологии применяются. Такие профессии, к примеру, относятся к сфере нанотехнологической индустрии.

По словам эксперта ВНИИ труда Ирины Волошиной, все перечисленные профессии являются востребованными и в настоящее время.

«Даже с учётом динамики рынка труда, ситуация меняется не настолько быстро, чтобы за 3-6 лет отдельные профессии стали неактуальны либо исчезли. Но профессии могут постепенно трансформироваться, у работника появляются новые трудовые функции», — отмечает она.

Как отметили во ВНИИ труда, специалисты основываются на данных разработанного в Институте Справочника профессий, который собирается с помощью социологических исследований, данных служб занятости, экспертных мнений. В настоящее время справочник содержит 1,8 тыс. профессий.

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