Названы самые востребованные профессии в России

ВНИИ труда Минтруда России по предварительным результатам опроса 2019 года определил десять наиболее востребованных профессий квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на презентацию ВНИИ.

В перечень вошли продавец-кассир, повар, педагог профессионального обучения и дополнительного образования, юрист, специалист по социальной работе, специалист по закупкам, медицинская сестра, делопроизводитель, бухгалтер, а также педагог-дефектолог.

Ранее RT со ссылкой на данные Росстата называл основные причины незанятости в России. В том числе сокращение штата, ликвидация предприятия, увольнение по собственному желанию.

Также член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Олег Шеин заявил URA.RU, что 15 млн граждан России могут в будущем остаться без работы в связи с невостребованностью их профессий на рынке.