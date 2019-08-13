Названы самые востребованные профессии в России
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на презентацию ВНИИ.
В перечень вошли продавец-кассир, повар, педагог профессионального обучения и дополнительного образования, юрист, специалист по социальной работе, специалист по закупкам, медицинская сестра, делопроизводитель, бухгалтер, а также педагог-дефектолог.
Ранее RT со ссылкой на данные Росстата называл основные причины незанятости в России. В том числе сокращение штата, ликвидация предприятия, увольнение по собственному желанию.
Также член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Олег Шеин заявил URA.RU, что 15 млн граждан России могут в будущем остаться без работы в связи с невостребованностью их профессий на рынке.