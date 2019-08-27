В России в «квалификационную яму» попадают почти 34 млн человек

Эксперты подсчитали, что компетенции почти 34 млн человек, трудящихся в России, избыточны или недостаточны для занимаемой должности, таким образом, они попадают в «квалификационную яму».

Об этом, как сообщает РИА Новости, говорится в совместном докладе международной консалтинговой компании BCG и World Skills, подготовленном при поддержке госкорпорации «Росатом».

Отмечается, что авторы документа ссылаются на статистику Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

В настоящее время «квалификационная яма» затрагивает 1,3 млрд работников во всём мире.

В начале августа член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин заявил URA.RU, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы из-за невостребованности их профессий на рынке в будущем.

По его словам, речь идёт о людях, выполняющих работу, которая не требует никакой квалификации. В качестве примера он привёл продавцов, охранников и водителей.

«У нас порядка 15 млн человек работают в профессиях, не требующих никакой квалификации... Очевидно, что этот труд скоро будет невостребованным», — сказал он.

По его словам, людей, которые заняты в сфере услуг, в скором времени заменят высокотехнологичное оборудование и цифровые сервисы.

Также он выразил мнение, что востребованными останутся специальности, частью которых является сопереживание и эмпатия, или те, где есть высокий уровень вариативности в применении знаний, «например образование или медицина».