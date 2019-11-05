Минобрнауки назвало число работающих по специальности выпускников вузов

Короткая ссылка
Министр науки и высшего образования России Михаил Котюков во время заседания Совета по русскому языку в Кремле заявил, что около 60% выпускников российских вузов находят работу по специальности.
Минобрнауки назвало число работающих по специальности выпускников вузов
  • РИА Новости

«Важно не только, сколько мы принимаем, но и сколько потом трудоустраивается по своему направлению, а это практически 60%», — отметил он.

По словам Котюкова, необходимо прилагать дополнительные усилия, чтобы трудоустройство выпускников было в центре внимания «и в университете, и у руководителей регионов, и у руководителей муниципалитетов».

Ранее российский лидер Владимир Путин раскритиковал работу Котюкова за то, что ведомство основывается на статистических данных и не понимает, что происходит на земле в вопросе бюджетных мест в группах магистратуры.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить