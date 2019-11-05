Минобрнауки назвало число работающих по специальности выпускников вузов

Министр науки и высшего образования России Михаил Котюков во время заседания Совета по русскому языку в Кремле заявил, что около 60% выпускников российских вузов находят работу по специальности.

«Важно не только, сколько мы принимаем, но и сколько потом трудоустраивается по своему направлению, а это практически 60%», — отметил он.

По словам Котюкова, необходимо прилагать дополнительные усилия, чтобы трудоустройство выпускников было в центре внимания «и в университете, и у руководителей регионов, и у руководителей муниципалитетов».

Ранее российский лидер Владимир Путин раскритиковал работу Котюкова за то, что ведомство основывается на статистических данных и не понимает, что происходит на земле в вопросе бюджетных мест в группах магистратуры.