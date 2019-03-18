В Минобрнауки рассказали о привлечении иностранных студентов в Россию

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Министр науки и высшего образования Михаил Котюков в беседе с kp.ru рассказал о привлечении иностранных студентов в Россию.
В Минобрнауки рассказали о привлечении иностранных студентов в Россию
  • © Александр Натрускин
  • РИА Новости

«По оценкам экспертов, в мире на сегодня доля абитуриентов, которые готовы ехать в другие страны за образованием, составляет примерно 2%. И мы очень серьёзно рассчитываем включиться в эту конкурентную борьбу. К 2024 году в России должны учиться не менее 425 тыс. иностранных студентов», — заявил он.

По его словам, считаются те, кто станет проходить российские образовательные программы как положено.

Как отметил Котюков, значительная часть студентов будет в Москве и Санкт-Петербурге, но программу в настоящее время очень активно обсуждают с каждым университетом, с руководителями регионов.

Ранее сообщалось, что Минобрнауки намерено повысить долю аспирантов, выходящих на защиту кандидатской.

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