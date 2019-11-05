Путин раскритиковал министра высшего образования

Российский лидер Владимир Путин во время заседания Совета по русскому языку в Кремле раскритиковал работу министра науки и высшего образования России Михаила Котюкова за то, что ведомство основывается на статистических данных и не понимает, что происходит на земле.

Он попросил министра прокомментировать данные о том, что последние три года в магистратуре Воронежского государственного университета на филологическом факультете есть шесть бюджетных мест, но группа магистров, согласно требованию министерства, не может быть меньше 12 человек.

По мнению президента, нельзя предполагать, что «ещё шесть за свой счёт придут учиться, это же не модная какая-то специальность, которая доходы какие-то приносит, не «нефть и газ».

В ответ Котюков заявил, что в ведомстве в данном случае «основываются на тех статистических данных, которые уже есть за прошлые три года».

«Плохо, значит, что вы основываетесь на голых статистических данных, не понимая, что происходит на земле, в жизни. Плохо. Значит, нужны какие-то коррективы в ваши правила. Если уж вы ввели правила, согласно которым группа не может быть сформирована меньше чем на 12 человек, ну тогда дайте им 12 бюджетных мест», — сказал глава государства.

Путин поручил «навести порядок и посмотреть, что реально в жизни происходит».

Котюков ответил, что в министерстве сейчас вносят изменения в свою методику. Путин ему поручил доложить об изменениях.

RT ведёт прямую трансляцию заседания Совета по русскому языку в Кремле.