Защищённость учебных заведений проверят после стрельбы в Благовещенске

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Замгенпрокурора России Игорь Ткачёв поручил прокуратуре Амурской области провести комплексные обследования защищённости объектов образования после стрельбы в колледже в Благовещенске.
Защищённость учебных заведений проверят после стрельбы в Благовещенске
  • РИА Новости

«Заместитель генерального прокурора России поручил прокуратуре Амурской области совместно с уполномоченными ведомствами провести оперативно-комплексные обследования состояния защищённости объектов образования, определить необходимый объём бюджетного финансирования для их надлежащего инженерно-технического оснащения», — сообщили ТАСС в Генпрокуратуре.

Ранее стало известно, что власти Приамурья по итогам служебной проверки уволили директора колледжа строительства и ЖКХ в Благовещенске, где 14 ноября произошла стрельба. Кроме того, в отставку подал замглавы Минобразования региона.

Исполняющим обязанности руководителя колледжа назначена замдиректора по учебной работе Светлана Ленских, работающая в учреждении с 1999 года.

Как сообщалось, в Амурской области также начали разрабатывать меры по проверке владеющих оружием студентов и по передаче охраны колледжей и вузов бойцам Росгвардии.

Доктор медицинских наук, врач-психиатр высшей категории Александра Бархатова, комментируя в беседе с НСН стрельбу в колледже в Благовещенске, рассказала о факторах, увеличивающих агрессивность современной молодёжи.

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