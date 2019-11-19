Суд в Екатеринбурге оштрафовал участника акции против строительства храма

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Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга оштрафовал на 20 тыс. рублей Вадима Панкратова, который обвиняется в применении насилия в отношении сотрудника правоохранительных органов во время протестов против строительства храма в сквере у Театра драмы.
Суд в Екатеринбурге оштрафовал участника акции против строительства храма
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощника судьи Ольгу Тафф.

«Вадим Панкратов был признан виновным по ч. 1 ст. 318 УК России («Применение насилия в отношении представителя власти, не опасного для жизни или здоровья, а также угроза его применения»)», — сказала Тафф.

Уточняется, что государственное обвинение просило назначить фигуранту наказание в шесть месяцев заключения условно с испытательным сроком в шесть месяцев.

Отмечается, что нападение на начальника отдела по исполнению административного законодательства УМВД города подполковника Антона Трошина было совершено 13 мая.

Как сообщает URA.RU, с решением суда Панкратов не согласен и намерен его обжаловать.

Ранее сообщалось, что депутаты Екатеринбургской городской думы рассмотрели вопрос «об утверждении протокола опроса граждан в муниципальном образовании «город Екатеринбург» на тему размещения собора во имя Святой Великомученицы Екатерины».

14 октября стало известно, что, исходя из результатов опроса о месте для строительства храма, больше всего жителей проголосовали за площадку бывшего Уральского приборостроительного завода

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал проведение опроса, отметив, что гражданами был сделан выбор, «которого они хотели».

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