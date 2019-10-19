Пьяный мужчина ударил полицейского ножом в московском метро
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- РИА Новости
Как пишет ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по Москве, мужчина 1991 года рождения «нанёс ножевое ранение находящемуся на службе полицейскому УВД на метрополитене».
«Злоумышленник был незамедлительно задержан и доставлен в подразделение полиции», — сказали в ведомстве.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее URA.RU сообщало, что следователи установили обстоятельства гибели двух полицейских в Ноябрьске.