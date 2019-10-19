Пьяный мужчина ударил полицейского ножом в московском метро

Пьяный мужчина с ножом напал на полицейского в метро Москвы, инцидент произошёл на станции «Савёловская». Сотрудник МВД получил проникающее ранение груди, он госпитализирован.

Как пишет ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по Москве, мужчина 1991 года рождения «нанёс ножевое ранение находящемуся на службе полицейскому УВД на метрополитене».

«Злоумышленник был незамедлительно задержан и доставлен в подразделение полиции», — сказали в ведомстве.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее URA.RU сообщало, что следователи установили обстоятельства гибели двух полицейских в Ноябрьске.