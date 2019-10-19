Пьяный мужчина ударил полицейского ножом в московском метро

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Пьяный мужчина с ножом напал на полицейского в метро Москвы, инцидент произошёл на станции «Савёловская». Сотрудник МВД получил проникающее ранение груди, он госпитализирован.
Пьяный мужчина ударил полицейского ножом в московском метро
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

Как пишет ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по Москве, мужчина 1991 года рождения «нанёс ножевое ранение находящемуся на службе полицейскому УВД на метрополитене».

«Злоумышленник был незамедлительно задержан и доставлен в подразделение полиции», — сказали в ведомстве.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее URA.RU сообщало, что следователи установили обстоятельства гибели двух полицейских в Ноябрьске.

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