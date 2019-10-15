Следователи установили обстоятельства гибели двух полицейских в ЯНАО

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Следователи установили обстоятельства гибели двух полицейских в Ноябрьске, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу.
Следователи установили обстоятельства гибели двух полицейских в ЯНАО
  • © Следственный комитет РФ

По итогам комплексной посмертной психолого-психиатрической экспертизы выяснилось, что участковый уполномоченный Андрей Мучаев, который 1 июня убил коллегу — участкового Владимира Анчугова — и его жену, а 3 июня совершил самоубийство, находился в депрессии.

Подавленное состояние было связано с неразрешимыми финансовыми трудностями, долгами по кредитам и недовольством работой, а также с другими личными обстоятельствами.

«Незадолго до трагических событий Мучаев высказывал своей супруге намерения покончить жизнь самоубийством и совершить убийства кого-либо из своих знакомых, полагая, что таким образом ему легче будет уйти из жизни», — заявили следователи.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае перед судом предстанет обвиняемый в нападении на полицейского и подростка.

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