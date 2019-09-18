В Алтайском крае перед судом предстанет обвиняемый в нападении на полицейского и подростка
- РИА Новости
Он обвиняется по статьям «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершённое с применением предмета, используемого в качестве оружия» и «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».
По имеющимся данным, в июле 2019 года на лестничной площадке дома в селе Алтайское 52-летний мужчина оскорбил участкового полиции и ударил его костылём. Спустя несколько дней он поссорился с подростком в своей квартире и ранил его ножом. Пострадавший был госпитализирован.
Нападавший полностью признал вину.
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