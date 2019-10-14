В Екатеринбурге подвели итоги опроса по месту для строительства храма

Короткая ссылка
Согласно результатам опроса о месте для строительства храма в Екатеринбурге, больше всего жителей проголосовали за площадку бывшего Уральского приборостроительного завода. Об этом, как передаёт Интерфакс, заявили в Горизбиркоме города.
В Екатеринбурге подвели итоги опроса по месту для строительства храма
  • РИА Новости

За эту площадку проголосовали 57,66% участников опроса, за участок на берегу пруда за Макаровским мостом — 39,49%.

Как отмечается, в опросе 13 октября приняли участие 97 472 человека, явка составила 8,98%, 2,85% опросных листов были признаны недействительными.

В начале сентября URA.RU передавало, что из списка альтернативных площадок под строительство храма Святой Екатерины убрали территорию на месте снесённой телебашни и добавили площадку за Макаровским мостом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить