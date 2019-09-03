В опросе по строительству храма в Екатеринбурге заменили одну из площадок
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- РИА Новости
За включение новой площадки проголосовали 15 человек, десять человек выступили против, двое воздержались.
Таким образом, в перечне для голосования граждан теперь есть площадки за Макаровским мостом, на Белинского — Фурманова и на месте Приборостроительного завода.
Утвердить форму опросного листа должны 24 сентября. Общегородской опрос намечен на октябрь.
Сквер у Театра драмы из списка исключили.
Ожидается, что строительные работы начнутся не раньше 2020 года.