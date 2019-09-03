В опросе по строительству храма в Екатеринбурге заменили одну из площадок

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Из списка альтернативных площадок под строительство храма Святой Екатерины в Екатеринбурге убрали территорию на месте снесённой телебашни и добавили площадку за Макаровским мостом. Как сообщает URA.RU, такое решение принято в результате голосования рабочей группы в гордуме.
В опросе по строительству храма в Екатеринбурге заменили одну из площадок
  • © Павел Лисицын
  • РИА Новости

За включение новой площадки проголосовали 15 человек, десять человек выступили против, двое воздержались.

Таким образом, в перечне для голосования граждан теперь есть площадки за Макаровским мостом, на Белинского — Фурманова и на месте Приборостроительного завода.

Утвердить форму опросного листа должны 24 сентября. Общегородской опрос намечен на октябрь.

Сквер у Театра драмы из списка исключили.

Ожидается, что строительные работы начнутся не раньше 2020 года.

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