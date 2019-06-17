Строительство храма в Екатеринбурге начнётся не раньше 2020 года

Вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько заявил, что строительство храма Святой Екатерины в Екатеринбурге начнётся не раньше 2020 года.

«Храм ведь должен делаться на столетия, 2023 год (год 300-летия Екатеринбурга, к которому изначально хотели возвести храм Святой Екатерины. — RT) — это, конечно, важно с точки зрения даты, символично, но по каждому объекту есть нормативные сроки строительства», — цитирует РИА Новости Бидонько.

Он заявил, что это «не тот случай, когда надо любой ценой к празднику что-то сделать», и отметил важность качества работ.

«Раньше 2020 года к строительству не приступить», — добавил вице-губернатор.

Ранее в Екатеринбургской епархии заявили об отказе от права строить храм святой великомученицы Екатерины в сквере у Театра драмы.

Чиновники совместно с архитекторами составили список потенциальных площадок для строительства собора Святой Екатерины.

Жители города направили более 11 тыс. предложений по площадкам.

В середине мая в Екатеринбурге прошли акции протеста против возведения собора на месте сквера.