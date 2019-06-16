Епархия Екатеринбурга отказалась от строительства храма в сквере

Короткая ссылка
В Екатеринбургской епархии заявили об отказе от права строить храм святой великомученицы Екатерины в сквере у Театра драмы.
Епархия Екатеринбурга отказалась от строительства храма в сквере
  • © Павел Лисицын
  • РИА Новости

По словам митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла, участок, выбранный «открыто и честно большинством горожан», всё равно «станет причиной раздора для людей», которые пожелают устроить гражданские междоусобицы.

«Мы бы не хотели давать диаволу такую возможность, а потому с покорностью Божественному Промыслу, ведущему нас Ему одному ведомыми путями, отказываемся от права строить собор Святой Екатерины в сквере у Драмтеатра», — сообщил он.

Ранее в Екатеринбурге чиновники совместно с архитекторами составили список потенциальных площадок для строительства собора Святой Екатерины.

Жители города направили более 11 тыс. предложений по площадкам для строительства храма.

В середине мая в Екатеринбурге прошли акции протеста против возведения собора на месте сквера.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить