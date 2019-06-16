Епархия Екатеринбурга отказалась от строительства храма в сквере

В Екатеринбургской епархии заявили об отказе от права строить храм святой великомученицы Екатерины в сквере у Театра драмы.

По словам митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла, участок, выбранный «открыто и честно большинством горожан», всё равно «станет причиной раздора для людей», которые пожелают устроить гражданские междоусобицы.

«Мы бы не хотели давать диаволу такую возможность, а потому с покорностью Божественному Промыслу, ведущему нас Ему одному ведомыми путями, отказываемся от права строить собор Святой Екатерины в сквере у Драмтеатра», — сообщил он.

Ранее в Екатеринбурге чиновники совместно с архитекторами составили список потенциальных площадок для строительства собора Святой Екатерины.

Жители города направили более 11 тыс. предложений по площадкам для строительства храма.

В середине мая в Екатеринбурге прошли акции протеста против возведения собора на месте сквера.