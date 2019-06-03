Более 11 тысяч предложений о месте для храма поступило в мэрию Екатеринбурга
- РИА Новости
Как отмечается на сайте, всего в электронную приёмную по итогам десяти дней сбора мнений горожан поступило 11 079 обращений.
Мэрия уточняет, что рейтинг предложений будет опубликован во вторник, 4 июня. По результатам сбора заявок состоится рейтинговое голосование горожан.
Ранее президент России Владимир Путин обсудил с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом ситуацию вокруг строительства храма.
Местные власти предупредили, что согласование нового участка может привести к затягиванию сроков реализации проекта.