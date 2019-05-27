Песков: Путин и патриарх Кирилл на встрече обсудили ситуацию в Екатеринбурге
- РИА Новости
«Да, они затрагивали эту ситуацию. Мы неоднократно говорили, что они весьма откровенно обмениваются мнениями в ходе своих встреч по самым актуальным и самым разным вопросам повестки дня», — указал он.
Ранее во ВЦИОМ сообщили, что большинство жителей Екатеринбурга посчитали неудачным выбор места для строительства храма Святой великомученицы Екатерины в сквере — такое мнение выразили 74% респондентов.
Кроме того, стало известно, что в городе демонтировали забор на месте строительства собора.