Песков: Путин и патриарх Кирилл на встрече обсудили ситуацию в Екатеринбурге

Короткая ссылка
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин в ходе встречи с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом обсудил ситуацию вокруг строительства храма в одном из скверов Екатеринбурга.
Песков: Путин и патриарх Кирилл на встрече обсудили ситуацию в Екатеринбурге
  • РИА Новости

«Да, они затрагивали эту ситуацию. Мы неоднократно говорили, что они весьма откровенно обмениваются мнениями в ходе своих встреч по самым актуальным и самым разным вопросам повестки дня», — указал он. 

Ранее во ВЦИОМ сообщили, что большинство жителей Екатеринбурга посчитали неудачным выбор места для строительства храма Святой великомученицы Екатерины в сквере — такое мнение выразили 74% респондентов.

Кроме того, стало известно, что в городе демонтировали забор на месте строительства собора.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить