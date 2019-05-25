Соловьёв рассказал о встрече с вызвавшим его на дуэль журналистом

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Телеведущий Владимир Соловьёв рассказал о встрече с краснодарским журналистом Кириллом Гурьевым, который ранее вызвал его на дуэль.
Соловьёв рассказал о встрече с вызвавшим его на дуэль журналистом
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

Встреча состоялась после того, как Гурьев возмутился высказываниями Соловьёва об участниках акций против строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге.

«Сели, поговорили, оставляю ему право первого пера, чтобы он осмыслил, написал (итоги разговора). Рукоприкладства не было, говорили довольно долго. Я ему показал конкретные фото- и видеодоказательства того, кого я считаю бесами. Они вызвали у него разную реакцию, но он согласился с тем, что большинство этих людей сложно назвать нормальными», — цитирует телеведущего РБК.

По его словам, Гурьев «чего-то не видел» и расхождений у них «было не так много».

Выяснилось, что полностью текста выступления он не видел, а только слышал вырванные из контекста фразы», — сказал Соловьёв.

Ранее Гурьев написал обращение, в котором вызвал на дуэль Соловьёва.

Владимир Соловьёв отказался принять участие в дуэли, предположив, что Гурьев таким образом хотел прославиться.

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