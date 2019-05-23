Журналист вызвал на дуэль телеведущего Соловьёва

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Краснодарский журналист Кирилл Гурьев вызвал на дуэль телеведущего Владимира Соловьёва.
Журналист вызвал на дуэль телеведущего Соловьёва
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на обращение Гурьева.

Как отметил журналист, написать открытое письмо в адрес телеведущего его побудило, в частности, высказывание Соловьёва, в котором он, по словам Гурьева, назвал жителей Екатеринбурга «бесами», чем оскорбил не только екатеринбуржцев, но и «всё остальное уважающее себя общество».

В связи с этим Гурьев предложил телеведущему встретиться «на ринге, на татами или на чём угодно», добавив, что не собирается быть гостем в эфире какой-либо программы Соловьёва, если такое предложение вдруг поступит.

«Если ты не трус, то давай поговорим по-мужски. Все твои аргументы в пользу того, что мы бесы, слушать уже никто не будет», — указал составитель обращения.

Ранее Соловьёв подверг критике акции против строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге, назвав при этом протестующих «наследниками бесов».

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