Журналист вызвал на дуэль телеведущего Соловьёва

Краснодарский журналист Кирилл Гурьев вызвал на дуэль телеведущего Владимира Соловьёва.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на обращение Гурьева.

Как отметил журналист, написать открытое письмо в адрес телеведущего его побудило, в частности, высказывание Соловьёва, в котором он, по словам Гурьева, назвал жителей Екатеринбурга «бесами», чем оскорбил не только екатеринбуржцев, но и «всё остальное уважающее себя общество».

В связи с этим Гурьев предложил телеведущему встретиться «на ринге, на татами или на чём угодно», добавив, что не собирается быть гостем в эфире какой-либо программы Соловьёва, если такое предложение вдруг поступит.

«Если ты не трус, то давай поговорим по-мужски. Все твои аргументы в пользу того, что мы бесы, слушать уже никто не будет», — указал составитель обращения.

Ранее Соловьёв подверг критике акции против строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге, назвав при этом протестующих «наследниками бесов».