Журналист вызвал на дуэль телеведущего Соловьёва
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на обращение Гурьева.
Как отметил журналист, написать открытое письмо в адрес телеведущего его побудило, в частности, высказывание Соловьёва, в котором он, по словам Гурьева, назвал жителей Екатеринбурга «бесами», чем оскорбил не только екатеринбуржцев, но и «всё остальное уважающее себя общество».
В связи с этим Гурьев предложил телеведущему встретиться «на ринге, на татами или на чём угодно», добавив, что не собирается быть гостем в эфире какой-либо программы Соловьёва, если такое предложение вдруг поступит.
«Если ты не трус, то давай поговорим по-мужски. Все твои аргументы в пользу того, что мы бесы, слушать уже никто не будет», — указал составитель обращения.
Ранее Соловьёв подверг критике акции против строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге, назвав при этом протестующих «наследниками бесов».