Соловьёв отказался от дуэли с журналистом

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Телеведущий Владимир Соловьёв отказался принять участие в дуэли, на которую его вызвал краснодарский журналист Кирилл Гурьев.
Соловьёв отказался от дуэли с журналистом
  • РИА Новости

Об этом сообщает RNS.

Как отмечает агентство, Соловьёв высказал предположение, что Гурьев хотел прославиться, вызвав его на дуэль.

«Это хорошо известная технология: когда очень хочется прославиться, тогда выбирается кто-то и в отношении него предпринимается весь набор этих действий», — сказал он.

Телеведущий также добавил, что не будет драться с журналистом.

«Если ему хочется доказать свои выдающиеся бойцовские способности, пусть в ММА идёт выступает», — заключил Соловьёв.

Ранее Гурьев написал обращение, в котором вызвал на дуэль Соловьёва. Как указал журналист, его на этот шаг побудило, в частности, высказывание телеведущего, в котором он, по словам Гурьева, назвал жителей Екатеринбурга «бесами», чем оскорбил не только екатеринбуржцев, но и «всё остальное уважающее себя общество».

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