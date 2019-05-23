Соловьёв отказался от дуэли с журналистом
- РИА Новости
Об этом сообщает RNS.
Как отмечает агентство, Соловьёв высказал предположение, что Гурьев хотел прославиться, вызвав его на дуэль.
«Это хорошо известная технология: когда очень хочется прославиться, тогда выбирается кто-то и в отношении него предпринимается весь набор этих действий», — сказал он.
Телеведущий также добавил, что не будет драться с журналистом.
«Если ему хочется доказать свои выдающиеся бойцовские способности, пусть в ММА идёт выступает», — заключил Соловьёв.
Ранее Гурьев написал обращение, в котором вызвал на дуэль Соловьёва. Как указал журналист, его на этот шаг побудило, в частности, высказывание телеведущего, в котором он, по словам Гурьева, назвал жителей Екатеринбурга «бесами», чем оскорбил не только екатеринбуржцев, но и «всё остальное уважающее себя общество».